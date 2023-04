MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Signe Riisalo: Mitte ainult toetuste suurus ei pane rohkem lapsi saama, vaid turvatunne

Kuidas te selgitate õiglustundest lähtuvalt, miks lastetoetusi pole vaja indekseerida, aga tipp-poliitikute palku tuleb kergitada elukalliduse kasvu võrra?

See muudatus puudutab ainult lasterikaste perede toetusi, mitte kõikide laste toetusi. Ma oleksin olnud pigem muudatuse toetaja, kui kõigile lastele mõeldud lapsetoetus oleks indekseeritud.

Miks te seda muudatust siis praegu ei tee?

Me oleme kolme erakonnaga teinud ühised kompromissvalikud ja nende järgi liigume edasi.

Te küsisite ka riigiametnike palga tõusu ehk indekseerimise kohta. Jah, tõsi, nii see on. Ma arvan, et mitte keegi ei taha endale riigikogu liiget või ministrit, kes on rahalises mõttes sõltuv. Mõistlik töötasu, mis hoiab eemale nendest tegudest, mida me inimestena ei soovi, on asjakohane.

Sündide arv langeb järsult. Mullu nägi Eestis ilmavalgust 1550 last ehk ligi 13 protsenti vähem kui aasta varem. Tänavu 3 kuuga sündis omakorda veel 157 last ehk 6 protsenti vähem lapsi kui 2022. aastal. Kas praegu on õige aeg sellele trendile hoogu juurde anda? Kes meid 80-90-aastaselt üleval pidama hakkab?

Ma kuulan teid ja mul jääb tunne, et me ei ole lastega peredele midagi andnud. Ma tuletan meelde, et 1. jaanuarist tõusis esimese ja teise lapse toetus – see jääb kehtima. Kui me kujundame poliitikat, tuleb lähtuda tervikpildist.