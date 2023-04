USA: Brasiilia korrutab Ukraina teemal Venemaa ja Hiina propagandat

Lula lisas, et sel moel suudaks rahvusvaheline kogukond veenda Venemaa presidenti Vladimir Putinit ja Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid, et «rahu on kogu maailma huvides».

«Ilmselt tahame me kõik, et sõda lõppeks. See võiks juhtuda just praegu, täna, kui härra (Venemaa president Vladimir) Putin lõpetaks Ukraina ründamise ja viiks oma väed riigist välja,» toonitas Kirby.