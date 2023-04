Lõppenud jahihooajal kütiti varasemast enam punahirvi ja metssigu

Kokku kütiti möödunud hooajal 74 285 jahiulukit, mida on ligi 9000 isendi võrra vähem kui eelneval jahihooajal.

Eesti jahiulukiliikidest kõige enam kütiti taaskord metskitsi, kokku 20 623 looma. Seda on siiski märgatavalt ehk 4000−10 000 isendi võrra vähem, kui eelneval neljal hooajal. Kütitud metskitsede arvu vähenemist võib seostada nende arvukuse mõningase langusega osades jahipiirkondades. Teisalt on vähenenud ka vajadus asurkonna juurdekasvu intensiivse küttimisega piirata, sest nii hunte kui ilveseid, kes selle töö ära teevad, on metsas märksa rohkem kui mõned aastad tagasi.