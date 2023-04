VIDEO ⟩ Politsei paljastas Eestis seninägematu maa-aluse kanepikasvatuse

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnas, et kasvatusse oli palju investeeritud, sest nii ehituslikult kui ka sisseseade poolest pole nõnda keerukat kanepikasvatust varem Eestis avastatud. «Läbi kahe maa-aluse korruse olid olemas nii spetsiaalsed valgus- ja soojusseadmed, ventilatsioon kui ka vastav niisutussüsteem,» kirjeldas Tambre.

Narkokuritegudes on alust kahtlustada kümmet inimest. Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal on osa kahtlusaluseid kohtueelses menetluses vahistatud.

Plaan oli teenida miljoneid eurosid aastas

Kriminaalmenetlust juhtiv Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Liis Vainola ütles, et sellise suurusega kanepikasvatusi proovitakse Eestis luua harva. «Selle konkreetse kasvatuse puhul on märkimisväärne, et maa-alused ruumid, kus kanep kasvas, olid spetsiaalselt kasvatuse jaoks rajatud ehk tegemist oli äärmiselt läbimõeldud ja hoolikalt planeeritud ebaseadusliku tegevusega, mille eesmärk oli pikaajaline kriminaaltulu teenimine,» selgitas Vainola.