Estonia uurimise juht: on pikk rida töid, mida rootslased tahavad teha

Eesti Ohutusjuurdluse keskuse juht Märt Ots selgitas Postimehele, et meretööde tegemise plaanist oli rootslastega juttu juba kohtumisel veebruaris ning toona andsid rootslased teada, et valitsusele on esitatud taotlus rahastuse saamiseks. Mereliste uuringute läbi viimiseks korraldas Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet (SHK) riigihanke, mille tulemusi arutatakse Eesti ja Soome kolleegidega kolmapäeval Helsingis toimuval töökoosolekul. Seetõttu ei tea isegi Ots täpselt, mis töid rootslased plaanivad tegema hakata kuid ta kinnitas, et uurimine toimub siiski kolmepoolses koostöös. «Neil oli kirjutatud terve rida igasuguseid erinevaid töid ja võimalusi ning homme selgub täpselt, mida tehakse. Ma ei hakkaks enne spekuleerima, kui on täpselt need tööd teada,» rääkis Ots.



Ta lisas, et rambi ülestõstmine oli veebruaris presenteeritud plaanidest vaid üks, kuid milliseid töid päriselt tehakse, lepitakse kokku kolmapäeval. Ta kirjeldas, et rambi ülestõstmise kohta pole tema tahtnud varem anda lubadusi, sest tegemist on tehniliselt keeruka ülesandega. «Ta on 80 meetri sügavusel merepõhjas ja see sõltub paljudest asjaoludest,» ütles ta.