Kuu ajaga sai Eesti juurde üle 7000 võimaliku elundidoonori

«Elundite kinkimine ja teise inimese päästmine on hindamatu väärtusega,» märkis Tartu Ülikooli kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktor Virge Pall ning lisas, et kõikide allkirjastatud tahteavalduste taga on isetud inimesed, kes on nõus head tegema ka pärast oma surma.