ID-kaarte saab taas kätte Selverist

Abram täiendas, et nüüd on ületatud ka paar kuud tagasi ilmnenud takistused ID-kaartide väljastamiseks. «Selverites on nüüd dokumentide väljastamise protsess põhjalikult auditeeritud ning meil on täielik kindlus, et inimesed võivad julgelt dokumentide väljastuskohana valida kaubandusketi – see on sama turvaline ja usaldusväärne, kui on dokumendil PPA teenindussaalis järel käimine,» täiendas Abram.