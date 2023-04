Võimukaos sai läbi: Narvas sünnib lõpuks uus võimuliit

Linna prioriteet on Narva haigla uue aktiivravikorpuse loomine ja vanade hoonete rekonstrueerimine. Üleminek roheenergiale on seadnud ohtu linna kõige kõrgemapalgalise töökohad Eesti Energias, seetõttu seab leping linnavalitsusele ülesande toetada neid ettevõtjaid, kes linnas tegutsevad, teha efektiivset koostööd nendega, kes on näidanud huvi Narva investeerida ja otsida ning leida uusi investeeringuid. Narva arvestab õiglase ülemineku fondi märkimisväärse toega.