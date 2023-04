«Ega me päris saamatud ka ole,» rehmas Viedehof küsimuse peale, kas nad maalihkest põhjustatud kahjude likvideerimiseks ka kohaliku omavalitsuse, Audru osavallakeskuse poole pöördusid. «See ei oleks olnud õigustatud, sest ega valda maalihkes kuidagi süüdistada saa. Pealegi on teistel inimestel palju rohkem abi vaja kui meil. Praegusel ajal on neid, kes abi vajavad – vanurid, invaliidid, paljulapselised pered – tõesti rohkem. Ei, meil ei tulnud see ausalt öeldes mõttessegi,» kostis ta.