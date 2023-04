GALERII ⟩ Saatses alustas tööd kohalikele mõeldud automaatne piiripunkt

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) peadirektori asetäitja äriteenuste valdkonnas Marti Lung märkis, et tegemist on kõige kaasaegsema Eesti piiripunktiga. «Lisaks sellele on see esimene iseteeninduslik ja mehitamata piiripunkti Schengeni piiril Euroopas. SMIT-i 15 tegutsemisaasta jooksul on see kindlasti üks kõrgtehnoloogilisemaid ja tulevikku vaatavamaid arendusi, mida on koostöös PPA-ga tehtud.»