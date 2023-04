Margus Tsahkna: praegu maksame kinni Keski, Isamaa ja EKRE peo arvet

«Juba 2019. aasta valimistel ütles Eesti 200, et elatakse üle jõu ja riik peab kulusid kokku tõmbama. Pidu on käinud avatud arvega, on tellitud järjest rohkem,» ütles Tsahkna. «Seesama Isamaa, EKRE ja Keskerakond pidas seda pidu täiel rinnal ja valetas inimestele näkku, et tegelikult on rahaline kate olemas.» Just selle valitsusliidu käitumine oli valetamine, lisas Tsahkna.

«Me oleme jumala ausalt ja selgelt välja öelnud, mis meie plaan on: maksta kinni selle peo arve ja teha riigi rahandus korda. Mitte ainult lappida auke kinni, ja pidu läheb edasi,» ohkas Tsahkna.

«Las vennad annavad aru, mida nad tegid ise valitsuses olles. Võeti lihtsalt blankoveksli peale rohkem šampat, konjakit ja magustoitu.»

Ta rõhutas, et keegi peab võtma vastutuse ning täna on selleks uus valitsus. «Needsamad inimesed riigikogus, kes nimetavad tänast valitsust valetajaks, peaksid vaatama peeglisse ja aru andma, kes tegelikult valetanud on. Ega raha tule kuskilt mujalt, raha tuleb nende inimeste taskust, kellele on valetatud, et see raha on olemas – kui üldse valetamisest rääkida,» ütles ta.