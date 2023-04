Volikogu kinnitas Tallinna uued abilinnapead ametisse

Linnavolikogu istungil hääletas nende poolt 48 ja vastu 20 linnavoliniku. Reformierakonna fraktsiooni liige Jürgen Ligi tegi enne lõpphääletust ettepaneku, et Kante ja Teriku kandidatuure võiks hääletada eraldi. Volikogu esimees Jevgeni Ossinovsiki (SDE) selgitas, et linnavalitsus on kaks abilinnapea kandidaati esitanud ühe eelnõuga, aga enne lõpphääletust võib teha muudatusettepaneku.

Linnapea Mihhail Kõlvart (KE) meenutas, et kui tema omal ajal abilinnapeaks esitati, siis oli samuti ühes eelnõus mitu kandidaati ja ka tollal olevat volikogus tehtud ettepanek kandidaadid ükshaaval läbi hääletada. «Öeldi otse välja, et teised meile sobivad, aga vot see Kõlvart ei lähe mitte,» meenutas linnapea.

Keskerakondlane Terik on varem olnud nii Nõmme kui Pirita linnaosa vanem, aga ka linnavolikogu esimees ning praegu aseesimees. Keskerakonda mitte kuuluv, kuid erakonna nimekirjas volikokku pääsenud Kante on Lasnamäe gümnaasiumi direktor ja Lasnamäe vene gümnaasiumi direktori kohusetäitja, pedagoogistaaži on tal kokku 17 aastat.

«Mõlema kandidaadi puhul oli esikohal nende valdkondlik kogemus ja teisel kohal poliitiline kogemus. Kuna Terik on juhtinud kahte linnaosa, siis linnavara küsimused on talle kindlasti tuttavad. Tema teine töövaldkond saab olema mupo ning kolmas sport. Transpordi valdkond läheb üle Vladimir Svetile (KE),» ütles Kõlvart.

Ta lisas, et Teriku vastutada on ka kriisijuhtimine, mis on otseselt seotud mupoga. «Arvestades tema pikaajalist avaliku sektori kogemust ja Kaitseliidu staaži, on tal kompetents olemas,» lausus Kõlvart.