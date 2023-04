Eesti saadab Ukrainale suurtükimürske

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul läks Eesti algatus saata Ukrainale miljon mürsku Euroopa Liidu institutsioonides läbi enneolematu hooga ja nüüd vajab Ukraina Euroopa liitlaste kiireid otsuseid, et need mürsud ka reaalselt Ukrainasse jõuaks. «Ehk pärast suurt ja kiiret poliitilist sammu on nüüd järgmiseks sammuks pakkida moon kokku ja saata see Ukrainasse, mida me selle paketiga teemegi,» ütles Pevkur.