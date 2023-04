Põhja-Korea staatus tuumariigina on välisministri sõnul pöördumatu

Põhja-Korea on sel aastal korraldanud järjekordse rekordilise seeria sanktsioone eiravaid raketikatsetusi, mille seas riigi esimese tahkekütuselise ballistilise raketi katsetulistamise varem sel kuul, mis oli Kimi sõjaväe jaoks oluline tehniline läbimurre.

Seoul, Washington ja ÜRO on raketitulistamisi kritiseerinud ning sel nädalal kutsusid G7 välisministrid Põhja-Koread üles «tuumarelvadest täielikult, kontrollitavalt ja pöördumatult loobuma».

Põhja-Korea välisminister kritiseeris üleskutset äärmise sekkumisena ja ütles, et G7 üritab takistada tema riiki «suveräänsuse legitiimses teostamises».

Põhja-Korea liider Kim teatas kolmapäeval, et riik on lõpetanud oma esimese sõjalise luuresatelliidi ehitamise ja andnud selle stardiks rohelise tule. Umbes nädala eest katsetas Pyongyang enda sõnul uut tahkekütusel mandritevahelist ballistilist raketti, mis tähistab suurt läbimurret keelatud relvaprogrammides.

Analüütikud on öelnud, et ICBM-klassi rakettide arendamise ja kosmosestardi võimekuse vahel on märkimisväärne tehnoloogiline kattuvus.