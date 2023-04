Ligi 300 skauti tähistab Maardus välihooaja algust

Jüripäev on Eesti Skautide Ühingu üks suurimaid ja traditsioonilisi iga-aastaseid laagreid, mis toob kokku skaudid üle Eesti kõikidest vanusegruppidest. Laagriga pannakse punkt sisehooajale, tähistatakse välihooaja algust ning avaldatakse austust püha Jürile kui skautluse kaitsepühakule. Mitu aastat on Jüripäeval näost-näkku kohtumine tervisekriisi tõttu ära jäänud ja seda on asendanud e-Jüripäeva vormis matkad peredega, sel aastal aga kohtutakse taas. Viimati kohtuti Jüripäeval 2019. aastal Haapsalus

Laager kestab kolm päeva, saades alguse reede õhtul tõrvikurongkäiguga ning lõpp-punkt pannakse pühapäeva hommikul piduliku paraadiga läbi Maardu linna. Laupäevane päev möödub suures osas matkates Maardu linnas ja ümbruskonnas, tutvustades noortele nii vaatamisväärsusi kui ka mõnusaid metsateid. Noori on ees ootamas matkapunktid, mis nõuavad lisaks meeskonnatööle ka osavust ja nutikust.

Korraldusmeeskond on tänavu suur. Peakorraldajaks on Svetlana Logussova, kes on ESÜ ühe suurima skaudiüksuse Siil eestvedaja ja skaudijuht. Õla on alla pannud ka mitmed sponsorid, toetajad ja abilised.