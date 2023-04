Kuhu panna Estonia vööriramp? Rambi saatus on ebaselge

Rootsi valitsus otsustas sel nädalal anda parvlaev Estonia lisauuringuteks 25 miljonit Rootsi krooni (u 2,2 miljonit eurot). Selle raha eest plaanitakse filmida võimalikult suurel määral üles autotekk ning tuua pinnale vööriramp. Eesti, Rootsi ja Soome esindajate ühiskoosolekul sel teisipäeval otsustati, et ramp tuuakse uurimiseks Eestisse, kuid seni pole veel teada, kus teda hoidma hakatakse. «Meil tuleb teha rambi juures põhjalikku tööd: laseriga uurida, keemilised proovid ja metalliproovid võtta,» ütles ohutusjuurdluse keskuse (OJK) juht Märt Ots Postimehele. Ta lisas, et keskus on suhelnud sel teemal mitme kohaga, sealhulgas mereväe, meremuuseumi ja Tallinna Sadamaga, kuid kindlat otsust pole veel tehtud.