Eksamiralli saab alguse järgmisel nädalal

Eesti keele riigieksamil võivad õpilased abivahendina kasutada Eesti õigekeelsussõnaraamatut (ÕS). Et mõnest koolist on kostunud, et neil on raamatuid vähe, siis HARNO keele ja sotsiaalainete hindamisvaldkonna juht Nele Toime sõnas, et kuigi vastab tõele, et koolides ei pruugi ÕSe kõigi õpilaste laudadele jaguda, ei ole see kunagi ka eraldi eesmärgiks olnud.