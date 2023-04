Eesti loodab juuliks Rootsit NATOs näha

«Loodame, et juulis toimuva Vilniuse tippkohtumise ajaks on Rootsist saanud NATO liige. Kindlasti tuleb tippkohtumisel pöörata tähelepanu ka Ukraina liitumisele ja tulevikule,» ütles Tsahkna.

Lisaks arutati ka Ukrainale edasise sõjalise ja poliitilise abi andmist. Mõlema riigi välisministrid leidsid, et Ukrainat tuleb igakülgselt toetada, kuni sõda on võidetud ja Venemaa on alistatud. «Ukraina toetamist tuleb koostöös jätkata ning tuleb edasi liikuda sanktsioonide ja karistustega Venemaa võimuladvikule,» lausus Tsahkna.

«Raporti pinnalt on hea seada prioriteete edaspidiseks ning majanduslikke sidemeid veel enam tugevdada. Raportist tuli selgelt välja, et kuigi Eesti ja Rootsi on praegu väga tugevad partnerid mitmetes valdkondades, on võimalus veel tihedamaks ja sisukamaks edasiviivaks koostööks,» sõnas Tsahkna.