Tallinna läänepiirilt Laagrist võtab bussisõit suvepealinna Pärnusse aega poolteist tundi. Peaaegu sama aeg kulub selleks, et sõita ühistranspordiga Laagrist Tallinna idaküljel asuvale Meriväljale. Nagu peaaegu kõigil puhkudel Tallinna ühest servast teise liikudes, tuleb paratamatult tee peal sõidukeid vahetada – reisiplaneerija lehel transport.tallinn.ee pakub välja isegi kolme ümberistumisega reise –, kuid vähemasti on need bussid sageli üsna tühjad. Reisijale peaks see olema meeldiv. Tühjavõitu ühissõidukid võivad aga omakorda viidata sellele, et ühistransport pole Tallinnas ei kõige efektiivsemalt kasutusel ega ka kõige efektiivsemalt kasutatav. Sõnaga: mitte kõige paremini läbimõeldud.