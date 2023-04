KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi samasooliste turvatunde küsimusest: see on üks vana vale, mida räägitakse juba pikalt

«Abieluvõrdsus tähendab seda, et seaduses ei oleks kirjas mitte «isa» ja «ema», vaid mingisugused nummerdatud vanemad,» ütles Priit Hõbemägi. «Kooseluseaduse puhul, mis huvitas väga sotse, oleks võetud rakendusaktid ja sellega oleks asi maas. Korraga üleöö on tulnud välja, nagu ütleb sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, et me teeme ühel ja samal ajal kaks sammu: kooseluseaduse rakendusaktid ja abieluvõrdsus. Viimase kohta öeldakse, et ka samast soost inimesed peaksid saama turvatunde. See on üks vana vale, mida räägitakse juba pikalt kooseluseaduse temaatikas, ja seda on korduvalt ka ümber lükatud,» rääkis Hõbemägi. «Kuhu sa ka ei vaata, paistab, et asjad on nõnda: saime pukki ja nüüd pole mitte midagi, pole probleemi ja teeme ära,» ohkas ta.