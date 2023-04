Alates esmaspäevast muutub rongide sõiduplaan

Lisaks muutuvatele kellaaegadele on rongide sõiduaeg Tallinn ja Kohila vahel senisest mõnevõrra pikem. «Mõistame, et Edelaraudtee tehtavad tööd põhjustavad meie reisijatele ebamugavusi. Püüame raudtee vähenevast läbilaskevõimest hoolimata hoida enamiku rongidest käigus ning väljumisajad võimalikult reisijasõbralikud, kuid arusaadavalt on meie valikud praegu äärmiselt piiratud.»

Alanud nädalal muutub ka läänesuuna liiklusgraafik. «Eesti Raudtee lõpetab läänesuuna liiklusjuhtimissüsteemi tööd ja tänu sellele saavad rongid hakata taas kiiremini sõitma. Paldiskisse jõuab vähem kui tunniga ning Turbasse läheb vaid mõni minut kauem. Nüüd on selgelt näha ka teise tee ehitamisest saadav kasu – hommikusel tipptunnil saame pakkuda tihedamat liiklust ning rongid sõidavad Tallinna suunas iga 15 minuti järel. Samuti on meil nüüd võimalik kogu päeva jooksul pakkuda ühtlasemaid intervalle. See tähendab, et sõiduplaanis ei ole enam suuremaid vahesid, Tallinna ja Keila vahel sõidavad rongid ka keskpäeval ja nädalavahetusel iga 30 minuti järel,» märkis Kongo.