Kohila Gümnaasiumi uueks direktoriks saab Marko Kaljuveer

Varem ringhäälingu- ja meediavaldkonnas tegutsenud Kaljuveer on töötanud ERRis sporditoimetuse juhatajana ja Postimees Grupis peaprodutsendina. Haridusmaastikul on Kaljuveeril kogemus Saue Kooli vene keele õpetajana.

Kaljuveer soovib meedias oldud aastakümnete jooksul omandatud oskused rakendada edaspidi Kohila Gümnaasiumi juhtimisse. «Leian, et haridusvaldkond on Eesti riigi hetke üks võtmekoht,» sõnas Kaljuveer. Tema sõnul näitas varasem töö põhikooli õpetajana, et koolitöö talle väga meeldib ja sobib, sest kontakt noortega oli suurepärane ja tagasiside positiivne ning julgustav.