Perehüvitisi muutev seaduse eelnõu jõudis riigikokku

Lasterikka pere toetuse vähenemine, toetuse indekseerimisest loobumine ning lasterikka pere toetuse sujuva lõppemise kehtetuks tunnistamine toob riigieelarvele kokkuhoidu sel aastal 5,1 miljonit eurot ning 2027. aastaks 151,8 miljonit eurot.

«Muudatused võimaldavad suunata lisaraha haavatavate sihtgruppide toetamiseks, näiteks erivajadusega lastele ja vanemliku hooleta lastele. Elatisabi suurendamise eesmärk on toetada nende perede majanduslikku toimetulekut, kes elavad kõige suuremas vaesuses,» selgitas Riisalo.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel maksti 2022. aasta jooksul elatisabi 6160 lapse eest – ligi 2 protsendile Eesti lastest. 2023. aasta 31. märtsi seisuga maksti lasterikka pere toetust 24 846 perele, nendest 24 717 on pered, kus kasvab kolm kuni kuus last, ning 129 perele, kus kasvab seitse ja enam last. Kokku kasvab lasterikastes peredes 80 739 last, mis moodustab 29 protsenti kõigist lapsetoetust saavatest lastest.

Lasterikaste perede liit nõuab perehüvitiste seaduse muutmata jätmist

Eesti Lasterikaste Perede Liit tegi sotsiaalminister Signe Riisalole ettepaneku jätta perehüvitiste seaduse muudatused tegemata ja leida raha lastetoetuste võrdustamiseks ning edaspidi ka nende indekseerimiseks.

Liit järeldab viimastel nädalatel neile tehtud sadade pöördumiste alusel, et lasterikkad pered tunnevad suurt pettumust ning neil on suur ebakindlus tuleviku ees. «Nad tunnevad, et nende usaldust on kuritarvitatud ning riik ei hooli peredest, kelle kanda on riigis sirguvatest lastest poolte üleskasvatamise kohustus, ning kes tagavad seeläbi ka põhilise sihtrühmana kogu põhiseaduse preambula täitmist rahva kestmise ja säilimise näol,» kirjutas Eesti Lasterikaste Perede Liit minister Riisalole.