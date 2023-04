Perehüvitiste muutmine ⟩ Isamaa esitas peaministrile neli teravat küsimust

1. Kas selline konsensuslikult heaks kiidetud otsuse tagasipööramine peale nende ellurakendamist on peaministri arvates eetiline?

2. Kuidas on valitsuse selline tegevus kooskõlas inimeste õiguspärase ootuse põhimõttega ja põhiseadusega?

4. Kas peaministri arvates on õige kärpida riigi kulusid laste ja seeläbi Eesti riigi tuleviku arvelt?

«Olukorras, kus meil on tegemist, rõhutan, sajandi kõige madalama sündimusega, kus meil on kõige suurem kriis, kui me räägime erinevatest kriisidest – demograafilisest kriisist,» põhjendas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder pöördumist üle andes nende küsimuste esitamist.