Välisministeerium kutsus välja Hiina asjuri Eestis

«Loodame, et Hiina esindajad hoiduvad edaspidi selliste seisukohtade avaldamisest,» lausus Karelsohn. «Usume, et tegemist on üksiku intsidendiga ning loodame, et see ei kahjusta Eesti ja Hiina suhteid,» sõnas Karelsohn. Ta lisas, et oli hea meel näha Hiina välisministeeriumi pressiesindaja avalikku selgitust ning kinnitust selle kohta, et Hiina ametlik seisukoht ei ole muutunud ja Hiina valitsus tunnustab meie staatust suveräänse riigina.