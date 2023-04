EKSAM LÄBI ⟩ Abituriendid hindasid emakeele eksami keerulisemaks osaks lugemisülesande

Nii mõlemad noormehed kui ka nende lennukaaslased rääkisid, et emakeele riigieksamil osutus peadmurdvaks just lugemisülesanne: ühe variandi puhul tuli ülesannet lahendada näiteks Jakob Hurda kõne katkendi ning Mihkel Muti arvamusartikli «Vaimult suureks! Mis vaimult?» põhjal.

Eesti keele riigieksam pole juba ammu mitte ainult kirjandi kirjutamine, vaid see koosneb kahest osast: esimeses osas tuleb lahendada kirjutamis- ja lugemisülesandeid, teises osas tuleb nelja teema seast valides kirjutada 400-sõnaline kirjand. Näib, et valdav osa Saue riigigümnaasiumi eksamikirjutajatest valisid neljanda kirjanditeema: «Millised on väikese riigi võimalused maailmas silma paista?»

Eksami kirjutamiseks on aega kuus tundi. «Ma arvan, et see aeg on täpselt õige selleks, et kõik saaks tehtud,» arvas Elin, kes ise lõpetas kirjutamise üle paari tunni varem.