FOTOD ⟩ Piirivalvurid tõid Peipsi järvest välja üllatava leiu

Nädalavahetusel märkas Peipsi järvel patrullinud piirivalve mootorpaadi toimkond vees hõljumas midagi eriskummalist. Kummaline nähtus hulpis Peipsi järve pinnal Praaga kandis, umbes kolme ja poole kilomeetri kaugusel Emajõe suudmest.

Lähemale liikudes tuvastasid piirivalvurid, et leiu puhul on tegemist puidust mänguväljakuga. See tõmmati veest välja ning toimetati kaldale.