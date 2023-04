Suurpered on nõutud. Varsti tuleb taas sente lugema hakata

Tammede peres on viis last: 22- ja 2-aastased tütred ning 9-, 7- ja 5-aastased pojad. Ehkki perekonna vanim tütar on juba pesast välja lennanud ning käib tööl, et ülikooli minekuks raha koguda, on ta sügisest leibkonnas tagasi ning vanemad on arvestanud, et tudengi kuludeks läheb kuus umbes 300 eurot.