Mis on virmalised? Ilusa nähtuse toob meieni tormiline päike

Ööl vastu pühapäeva märkasid paljud inimesed taevas eriskummalist, kuid imelist vaatemängu, sest Eestis oli mitmel pool näha virmalisi. Astronoom Tõnu Viik selgitas Postimehele, et virmalised on nähtus, mille põhjustajaks on tormid päikesel, kuid neid ette ennustada veel väga täpselt ei suudeta. Päike paiskab pidevalt välja laetud osakesi, põhiliselt prootoneid, ning kui need prootonid jõuavad maa atmosfääri, ioniseerivad nad hapniku ja lämmastiku aatomeid. «Nad ergastavad hapniku ja lämmastiku aatomeid ja need aatomid kiirgavad erinevat värvi valgust,» kirjeldas ta.