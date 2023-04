Kohus tõi rõõmusõnumi: Lehola kool jääb valla

Lapsevanemad märkisid, et taotlesid kohtult õiguskaitset kuni sisuline vaidlus otsuseni jõuab. «Esimese astme kohus, Tallinna halduskohus ei julgenud meile õiguskaitset anda. Seepeale esitasime õiguskaitse taotluse ringkonnakohtule,» märkisid lapsevanemad.

«Saime ka oma advokaadilt kinnituse, et võiksime nüüd rahulikult edasi elada teadmises, et järgmise aasta sügisest jätkub Lehola koolis õppetöö nii nagu tavaliselt,» kinnitasid lapsevanemad.

Lääne-harju vallavalitsus tahtis Lehola kuueklassilise kooli sulgeda juba eelmisel aastal, toona jäi see lapsevanemate vastuseisu tõttu pooleli. Sel talvel aga otsustas volikogu, et sulgeb ikkagi kooli. Põhjuseks lasteaia kohtade nappus vallas. Lehola koolimaja saab hõlpsasti ümber ehitada suureks lasteaiaks.

Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask lieidis, et koolil tuleb kaitsta kuni kohtuvaidluse lõpuni. «Kaebajatel on esialgse õiguskaitse vajadus. Kohtumenetluse lõppemine praeguses asjas enne 31.08.2023 on ebatõenäoline,» kirjutas Kask.