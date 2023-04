Euroopa Liit tegi avalduse Ukrainale laskemoona tarnimise kohta

«Tarnitud on üle tuhande raketi. Laskemoona hulk kasvab ja peaks lähipäevil veelgi kiiremini suurenema,» kinnitas Borrell.

Borrelli sõnul on praeguseks sõjalist toetust antud juba umbes 14 miljardi dollari väärtuses ja EL jätkab oma lubaduste täitmist.

«Nüüd on lõppemas teise miljardi dollari suuruse osa ettevalmistamine laskemoona ostmiseks ühenduse riikides. Mõned lahkarvamused olid, aga töö jätkub. Me ei oota, kuni juriidiline dokument on töö alustamiseks valmis,» jätkas Borrell.