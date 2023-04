OTSEFOTOD ⟩ Kommunistid kaovad: Narva tänavatelt võetakse maha punategelaste nimed

Narva linnapea Katri Raik rääkis Postimehele, et kõik möödub rahumeelselt, sest see tänavasiltide vahetamine oli juba ammu elanikele teada. «Kui me nimede muutmist läbi ka viisime, siis me kirjutasime kõikidele korteriühistutele. Nad kõik on teadlikud, sellest vahetamisest. Me teeme seda linna kulul, see oli üks komm, mida me pakkusime, et neile ei teki sellist rahalist kahju,» rääkis Raik. «Ma arvan, et see tänane läheb rahulikult,» lisas Raik.