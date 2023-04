End põlisrahvaks pidavad võrukesed räägivad riigi kurtidele kõrvadele

Võru kongressi algataja ning kongressil vanemate kogu peavanemaks valitud kirjanik Kauksi Ülle ütles laupäeval, et võrukeste jaoks on oluline enesemääramine. «Et me ütleme: me oleme Eesti Vabariigi kodanikud, aga me teadvustame ja määratleme ennast põlisrahvana – võrukesed,» märkis Kauksi Ülle.