FOTOD ⟩ Kaja Kallas Varssavis: Eesti ja Poola arendavad jõuliselt kaitsevõimet

Kallas kõneles Morawieckiga eelseisvast NATO Vilniuse tippkohtumisest, Venemaa sõjalisest agressioonist Ukrainas ja võimalustest Ukraina abistamisel, teatas valitsuse pressiesindaja.

Kallas rõhutas, et Venemaa on valmistunud juba ammu pikaks vastasseisuks vaba maailmaga ja on aeg, et selleks oleksime valmis ka meie. «Mõistame Poolaga ühiselt, et muutunud julgeolekuolukord nõuab seda, et me kõik teeksime rohkem nii oma individuaalse kui ka kollektiivse julgeoleku tugevdamiseks. Eesti ja Poola on märkimisväärselt tõstnud kaitsekulutusi ning arendavad jõuliselt enda kaitsevõimet,» ütles Kallas.

«Samuti on väga oluline, et eelmisel aastal NATO Madridi tippkohtumisel kokkulepitu kiiresti ellu viiakse,» jätkas Eesti peaminister. «Eesti seisukoht on, et NATO uued kaitseplaanid peavad saama kinnitatud Vilniuse tippkohtumiseks ja need peavad olema tagatud vajalike vägede ning võimetega.»

Ta märkis, et Vilniuses on oluline anda selge toetussõnum ka Ukrainale: «Venemaa agressioon Ukraina vastu on näidanud, et Ukraina ei saa olla neutraalne ning hallid alad Euroopas on konflikti ja ebastabiilsuse allikaks. Ukraina koht on pärast sõja lõppu NATOs.»

Ühispingutused Ukraina nimel

Kallas jagas Poola peaminister Morawieckiga ka oma äsjase Ukraina visiidi olulisemaid tähelepanekuid ning tõi esile Poola üliolulist rolli Ukraina abistamisel. «Poola on teinud Ukraina aitamiseks väga palju ning peame kõik ühiselt neid pingutusi jätkama,» ütles Kallas.