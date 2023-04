FOTOD ⟩ Postimehe ajakirjanduskooli 4. lend sai lõputunnistused kätte

1. oktoobril õppimist alustanud neljanda lennu vilistlane Heleen Laht sõnas, et kõige enam arenes ajakirjanduskoolis just tema eneseväljendusoskus, millega koos kasvas ka enesekindlus. «Ma õppisin ennekõike seda, et kuigi iga algus on hirmutav, siis alustamine on juba pool võitu. Me kõik oleme olnud kogenematud, kuid ilma esimese sammuta jäämegi ühele kohale tammuma,» ütles Heleen. Siiski soovib Heleen ajakirjanduskoolile tagasi mõeldes, et oleks end veelgi enam praktiliselt rakendanud.