Kaitseliitu astunud Kõlvart: olen piisavalt heas vormis, et minust on vajadusel ka kasu

Kõlvarti sõnul on veel vara öelda, millised saavad olema tema täpsemad ülesanded Kaitseliidus, kuid kätt ette ta millelegi ei pane. «Arvan, et iga mehe kohustuseks on kaitsta oma pere ja kodumaad. Täna olen linnapea rollis, kuid see kohustus saadab mind sõltumata positsioonist. Arvan, et olen piisavalt heas vormis, et minust on vajadusel ka reaalselt kasu,» ütles linnapea. «Poliitikud, kaasa arvatud ma ise – räägime sageli, et peame kõik olema valmis oma riiki kaitsma, aga sõna «kõik» tähendab «igaüht» meist.»