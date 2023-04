Tuumajaama pooldajad korraldavad kolmapäeval Tallinnas piketi

Kogukonna «Tuumajaam on roheline» kõneisik Mihkel Tiganik soovib, et ühiskonnas räägitakse rohkem tuumajaama positiivsete poolte üle. «On igati tervitatav kui meil toimub arutelusid tuumajaama üle. Tuumajaam on kõige keskkonnasäästlikum energia saamise viis, selle teadvustamiseks korraldame antud piketi,» rääkis Tiganik.