KOHTUOTSUS ⟩ Sõnad peaministri kohta tõid advokaadile kohustuse annetada 15 000 eurot

Kallase sõnul on tal hea meel, et tõde on jalule seatud, aga tal on südamest kahju, et üldse tuli valede ümberlükkamisega tegeleda.

«Teiste inimeste – ka poliitikute – laimamiseks ei ole mingit õigustust kellelgi. Ei advokaatidel, ajakirjanikel, kolleegidel-poliitikutel ega ükskõik kellel, kelle sõna ja mõte ühiskonnas levivad. Enne mõtle, siis ütle, nagu kõlab eesti rahvatarkus,» ütles Kallas.

Kerese esindaja: vaidlustame kindlasti kohtuotsuse

Kerese esindaja kohtuvaidluses, vandeadvokaat Oliver Nääs ütles Postimehele, et kavatseb Harju maakohtu otsuse kindlasti järgmises kohtuastmes vaidlustada, kuna Kerese vastu esitatud hagi on selgelt põhjendamatu.

«Paul Keres ei ole kunagi väitnud, et Kaja Kallas pidas oma sünnipäev riigi kulul. Keres ütles, et tegemist oli riigi esindusüritusega, mis sattus juhuslikult samale ajale Kallase sünnipäevaga,» täpsustas Nääs ja lisas, et samale järeldusele jõudis ka tema sõnu analüüsinud keeleekspert.