Riigikohus ei taastanud vale elukoha tõttu Merike Lumi volitusi Tartu linnavolikogus

Riigikohus rõhutas, et kui registris märgitud elukohaandmed on seotud avaliku ülesande täitmisega, siis esineb nende õigsuse vastu kaalukas avalik huvi. Sellises olukorras tuleb inimesel endal olla tavapärasest hoolsam, et tagada andmete õigsus ja vastavus tegelikkusele.

Lumi vaidlustas linnakomisjoni otsuse valimiskomisjonis. Lumi väitel oli registrikande muutmise põhjuseks see, et ta alustas Kastre vallas elamu renoveerimist, kavatsedes tulevikus sinna elama asuda. See plaan ei saanud aga teoks ja tegelikult ei ole ta seal päevagi elanud. Tema püsiv elukoht on olnud kogu aeg Tartus.