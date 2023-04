Riigikohus saatis eluaegse vangi vabastamata jätmise uueks arutamiseks

Riigikohus sedastas, et ei saa jätta tähelepanuta sedagi, et Eduard Mägi on kandnud viimased kaks ja pool aastat karistust avavanglas. «Tema varasemas ennetähtaegset vabastamist puudutavas kohtuasjas pidas riigikohus avavanglasse suunamist mõistlikuks vaheetapiks enne lõplikku ennetähtaegse vabastamise otsustamist, kuna see annaks võimaluse jälgida süüdimõistetu käitumist vähem kontrollitud keskkonnas,» selgitas riigikohus