Eesti hangib Soome ettevõttelt uued snaiprirelvad

«Täname kaitseinvesteeringute keskust meile osutatud usalduse eest. Meil on hea meel, et RKIK on valinud just meie snaiprirelva, mis vastab lõppkasutaja poolt seatud nõudlikele kriteeriumitele. Sako jaoks on oluline, et meie tooteid hinnatakse laialdaselt professionaalide seas üle maailma ning äsja sõlmitud raamleping tõestab seda meile taas,» ütles Sako Ltd peadirektor Juha Alhonoja.