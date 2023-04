Nutipostkastid tekitavad osas inimestes vastumeelsust

Pärnu kortermaja üks elanikest soovis endale tellida nutipostkasti. Ülejäänud majarahvas ei olnud sellega päri, kuid lõpuks tuldi soovijale vastu ja «kast» paigaldati aia taha sõidutee äärde. Nüüd on majaelanikel mure: kast on ees nii parkimisel kui ka talvel lumekoristusel. «Lisaks on see möödujatele suureks imestusobjektiks, kuna paljud ei ole sellisest kodusest pakiautomaadist midagi kuulnud,» kirjeldas majaelanik Jekaterina. Kimpus kortermaja elanik soovib teada, kuidas on reguleeritud nende postkastide paigaldamine.

14 korteriühistu esimees Sergei Saglo tõdes, et kui maja juurde ilmub üleöö mingi suur kast, siis see võibki teisi häirida. «Sellise asja paigaldamiseks on vaja saavutada kokkulepe teiste majaelanikega,» nentis Saglo, põhjendades, et korteriesine maa-ala on kaasomand, mistõttu on seal tegutsemiseks vajalik üldkoosolekul saadud heakskiit.