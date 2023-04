Rajarajajad ei saa Sütiste metsa peast

Nimelt on SA Terviserajad algatanud petitsiooni toetamaks «Sütiste metsa terviseraja ehitusprojekti», mille Tallinna linnavalitsus mullu peatas. Veebruaris algatas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet väljastatud ehitusloa kehtetuks tunnistamise. Kuid spordientusiastid ei taha püssi põõsasse visata. «Tallinna elanikud vajavad ja väärivad turvalist, mugavat ja valgustatud kergliiklusteed/terviserada nii jalgsi, rattaga kui muul viisil liikumiseks,» öeldakse pöördumises avalikkuse poole. Teisipäevaks oli sellele allkirja andnud veidi enam kui 1500 inimest.

Loodussõbrad on ärevil

«Nõmme-Mustamäe kaitseala on kaitseala ja seda ei saa teda võtta pargina. Sütiste metsas on rajad olemas ja neid võib remontida, aga teha sinna laia ja kõva kattega teed on ju täiesti seaduserikkumine,» pahandab geoloogia-mineraloogiakandidaat Rein Einasto. «Tõukside ja jalgratturite arv kümnekordistuks ja jalakäijatele jääks radadel hoopis vähem ruumi. Nemad läheks siis edasi metsa alla, kus looduskaitse mõistes peaks hoopis koormust vähendama.»