Bideni sõnul on ta kõrgest east hoolimata teiseks ametiajaks valmis

«Igal põlvkonnal on hetk, mil neil tuleb demokraatia eest välja astuda. Astuda välja põhivabaduste eest. Ma usun, et praegu on see hetk meil. Sellepärast kandideerin ma uuesti Ühendriikide presidendiks. Viigem see töö lõpule,» teatas Biden suhtlusvõrgustikus Twitter.