Zelenskõi sõnul ei tunnista kiirgus riigipiire

«Tšornobõli katastroofi aastapäev on just see päev, mil tasub kõigile maailmas meelde tuletada, kui habras on meie julgeolek. Ja veelgi enam, kui üle aasta ähvardab Zaporižžja tuumaelektrijaamas Venemaa kunstlikult tekitatud kiirguskatastroofi oht. Vaid Ukraina täielik kontroll Zaporižžja tuumaelektrijaama üle võib taastada täieliku julgeoleku ja mitte ainult meie riigile, vaid kogu Euroopale ja kogu maailmale,» rääkis riigipea oma igaõhtuses videosõnumis.