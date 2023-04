JUUDI KOGUKONNA KIUSTE ⟩ EKRE esitas Ruuben Kaalepi taas Integratsiooni Sihtasutuse nõukokku

«Meie hinnangul on fondi tegevus, mis aitab säilitada rahvuslikku identiteeti ja tagada selle seost Eesti kultuuriga, meie riigi, kui mitmekesise ja paljurahvuselise riigi arengu jaoks väga oluline. Sellega seoses leiame, et avalikult oma rahvuslikke, sealhulgas ka antisemiitlikke vaateid väljendava isiku määramine nõukogusse ei ole sobilik, see ei vasta sihtasutuse eesmärkidele ning on meie ühiskonna jaoks vale signaal,» kirjutas Eesti Juudi Kogukonna juhatuse esimees Alla Jakobson tollasele kultuuriministrile Piret Hartmanile saadetud pöördumises.