Kohtla-Järve noor võimuliit kipub juba mõranema

Odinets nimetas olukorda skisofreeniliseks

Ka Odinets, kes on ühtlasi riigikogu liige, leidis, et toimunut ei saa pidada koalitsiooni lagunemiseks, sest seda küsimust koalitsioonileping ei käsitle. «Koalitsioonilepingut pole keegi rikkunud,» nentis ta, kuid möönis, et noores koalitsioonis on suuri probleeme ning et selgitust, miks osa selle liikmeid tema vastu hääletas, ta neilt ei saanud.