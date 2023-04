Slava Ukraini juht Johanna-Maria Lehtme on öelnud, et nendel maksis autode ümberehitamine Ukrainas 3500 eurot tükk. Ja põhjus, miks autosid hakati ümber ehitama ja korda tegema just Ukrainas, on selles, et Eestis oleks see olnud veel kallim. «Kui mul on Eestis 6500 eurot umbes ühe auto hind, aga seal on võimalus teha seda 3500 euroga,» põhjendas Lehtme ka hiljutises intervjuus Eesti Päevalehele.