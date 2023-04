Zelenskõi toonitas Euroopa Nõukogu resolutsiooni olulisust

Dokumendis märgitakse, et rahvusvahelise õiguse kohaselt on sundväljasaatmine märk genotsiidist ning seetõttu tuleb kõiki juhtumeid uurida ja kõik asjaosalised vastutusele võtta.

«Täna oli Strasbourgis oluline poliitiline tulemus Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee istungil. Võeti vastu resolutsioon, mis määrab, et Ukraina laste väljasaatmine Venemaa poolt sisaldab genotsiidi tunnuseid. Praktiliselt aitab see otsus oluliselt kaasa meie globaalsele tööle Venemaa ja selle ametnike, sealhulgas terroristist riigipea, vastutusele võtmises just genotsiidi ja Ukraina-vastase genotsiidipoliitika eest,» ütles Zelenskõi traditsioonilises igaõhtuses videosõnumis.

«Kuid on ilmne, et see on vaid osa palju suuremast kuriteost. Selliseid lapsi võib olla palju rohkem,» tõdes Zelenskõi.