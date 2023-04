Sudaani vaenupooled nõustusid relvarahu pikendamisega

Veidi hiljem kinnitasid ka poolsõjaväelised Kiirtoetusväed (RSF), et on relvarahu pikendamisega nõus.

Nädala alguses läbiräägitud relvarahu algas teisipäeval ja tundus, et see esialgu kestab, kuid seejärel korraldas armee väidetavalt õhurünnakuid vastase positsioonidele pealinnas Hartumis. Vaherahu rikuti mitmel pool ka järgnevatel päevadel.

«Nagu enamik relvarahusid ei olnud see täiuslik, aga on sellegipoolest vägivalda vähendanud. Ja ilmselgelt on see loonud Sudaani inimestele mõnevõrra paremad tingimused,» sõnas välisminister.